Neue Erkenntnisse über Strukturen Frauen haben Schlüsselrolle in der Clan-Kultur

In Schweden eskaliert die Clankriminalität zunehmend. Seit Jahren hat das EU-Land mit gewalttätigen Auseinandersetzungen in dem Milieu zu kämpfen; doch in den vergangenen Monaten hat sich die Lage noch einmal zugespitzt. Anders als in NRW werden diese Konflikte dort deutlich brutaler in der Öffentlichkeit ausgetragen, selbst Kinder geraten dabei zwischen die Fronten. Viel zu lange haben schwedische Behörden nichts dagegen unternommen. „Frauen hatten in Vierteln bestimmter Städte Angst, mit Einbruch der Dunkelheit auf die Straße zu gehen“, erklärte Olofsson. Dann habe die schwedische Polizei ihre Taktik geändert, habe in den Vierteln Präsenz gezeigt – sowohl in Uniform als auch verdeckt. Und die Polizei baute Kontakte zu den kriminellen Clan-Oberhäuptern auf, um diese besser verstehen zu können; ein Ansatz, der in NRW nicht verfolgt wird. „Das Wichtigste ist aber der stetige Austausch von Informationen aller beteiligter Behörden – lokal, national und international“, untermauerte Olofsson.