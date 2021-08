Kriminelle Großdfamilien in NRW : Wie fünf Brüder einen kriminellen Clan führten

Polizisten sichern im Jahr 2019 während einer Razzia von Zoll und Polizei eine Shisha-Bar in Bochum. Foto: dpa/Bernd Thissen

Düsseldorf Sie handelten mit Kokain aus Südamerika, schickten Arbeiter unter Zwang auf Baustellen – und schlugen sie zur Einschüchterung. Sie bezogen jahrelang Sozialleistungen, besaßen aber Immobilien im In- und Ausland. Einblicke in die Struktur eines Clans aus NRW.

Fünf Brüder haben jahrelang einen kriminellen Clan geführt. Sie sind Hauptbeschuldigte in einem Verfahren der Organisierten Kriminalität (OK), das gegen insgesamt 32 Personen geführt wird; es geht um Drogenhandel, Steuerhinterziehung, Sozialleistungsbetrug, Betrug beim Arbeitslohn, Menschenhandel und Zwangsarbeit auf Baustellen. Das Familienoberhaupt des Clans aus der Nordeifel ist der älteste Sohn. Sie nennen ihn den Patron. Der zweitälteste Bruder ist sein Stellvertreter; die anderen Geschwister unterstützen die beiden in ihren kriminellen Geschäften. Schon vor Beginn der OK-Ermittlungen im November 2018 sollen sie rund 100 Straftaten begangen haben – insbesondere sogenannte Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen. Ihre Eltern sind laut einer Analyse des Landeskriminalamts (LKA) hingegen bislang nicht straffällig geworden.

Die Familie stammt aus der ostanatolischen Region Mardin, einem Gebiet im südöstlichen Grenzbereich der Türkei. Seit 1996 wohnt sie in der Nordeifel, ihre Verwandten haben sich im Ruhrgebiet niedergelassen, den „Clan-Hochburgen“ in NRW. Während sich die Eltern zumindest vordergründig aus den Geschäften des Clans herausgehalten haben, ist jeder der fünf Brüder in einem Zweig des „Familien-Unternehmens“ aktiv gewesen. „Grundsätzlich war jeder von ihnen involviert und vertrat den jeweils anderen. Wobei eine generelle Arbeitsteilung festzustellen war“, so die Ermittler. Der zweitälteste Bruder war mitverantwortlich für das Baugewerbe, der nachfolgende Bruder organisierte den Rauschgifthandel. Der Jüngste der fünf Geschwister übernahm die Geschäfte, wenn einer seiner Brüder verhindert war und beaufsichtigte auch die Baustellen. Zudem war er zuständig für die Lohnauszahlungen an die Arbeiter.

Eine Besonderheit unter den Geschwistern bildet der zweitjüngste Bruder: Er arbeitete im örtlichen Discounter. „Anzunehmen ist, dass seine Familie ihn nur als offiziellen Immobilienbesitzer eingesetzt hat, da die Einnahmen aus seiner Tätigkeit nicht mit dem Wert der tatsächlichen Immobilien übereinstimmen“, so die Ermittler.

Die Frauen nehmen eine sogenannte funktionserhaltende Rolle innerhalb dieses Clans ein, das bedeutet, dass sie als Inhaberinnen von Lokalitäten und Baufirmen eingesetzt werden. Die Lebensgefährtin des stellvertretenden Familienoberhauptes, also dem zweitältesten Bruder, war für die Rekrutierung von Arbeitskräften aus Rumänien zuständig. Laut Ermittlungen nutzte der Clan die mangelnden Sprachkenntnisse der Arbeiter, um sie weit unter dem Mindestlohn bezahlen zu können. Mit einem Stundenlohn von zum Teil unter fünf Euro arbeiteten sie dann unter desolaten Bedingungen. Zusätzlich wurden von ihnen hohe Mieten für Unterbringungen verlangt. Ihr Geld erhielten die Arbeiter in einem Café des Clans. Dabei kam es immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen wegen des aggressiven und herablassenden Verhaltens des Clanoberhauptes. Laut Ermittlungen wurden bewusst einzelne Arbeiter geschlagen, um so die gesamte Gruppe einzuschüchtern.

Mit einem Scheingeschäft kamen verdeckte Ermittler dem Drogengeschäft des Clans auf die Schliche. Dabei entdeckten sie eine Bunkerwohnung des Clans. Dort wurden unter anderem die Drogen verpackt und verkauft. Das Versteck lag in einem Straßenzug, der laut Polizei häufig von Kriminellen frequentiert wird. Es stellte sich heraus, dass die Brüder groß im Kokain-Geschäft tätig waren. Das Kokain stammt aus Südamerika und wurde über die Niederlande nach Deutschland gebracht.

Laut Polizei nutzen die kriminellen Angehörigen des Clans Investitionen in Immobilien im In- und Ausland (Türkei) zur Sicherung und Vergrößerung ihres Vermögens; zeitgleich bezogen sie über mehrere Jahre Sozialleistungen. Die Polizei beschlagnahmte unter anderem vier Immobilien im Wert von 480.000 Euro, drei Fahrzeuge und eine fünfstellige Bargeldsumme. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf rund 880.000 Euro. Gegen die fünf Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Die Gerichtsverfahren dauern noch an.

