Ursprung, Aufbau, Schwerpunkte So begann der Aufstieg der kriminellen Clans in NRW

Der Aufstieg der kriminellen arabischen Clans in Nordrhein-Westfalen begann mit dem wirtschaftlichen Abstieg einer ganzen Region, dem Ruhrgebiet. Mit den Schließungen von Zechen und Hüttenwerken stieg in den 80er Jahren die Arbeitslosenquote in Städten wie Duisburg, Essen und Gelsenkirchen steil an; viele Menschen zogen deswegen weg, ganze Straßenzüge mit Wohnungen standen plötzlich leer, die für einen Spottpreis zu haben waren. Familienverbände, deren Wurzeln im Gebiet des heutigen Irak liegen und die man inzwischen als libanesische Großfamilien kennt, machten sich das zunutze. Folgende Einordnungen über die kriminellen Clans basieren auf vertraulichen Polizeiakten, öffentlichen Lagenbildern über Clankriminalität und vielen Gesprächen mit Ermittlern.