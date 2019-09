Kostenpflichtiger Inhalt: Polizisten berichten : Vom täglichen Kampf gegen die Clans

Die Polizei durchsucht in der Essener Nordstadt ein Lokal, in dem Clan-Angehörige verkehren. Foto: picture alliance / Ina Fassbende/Ina Fassbender

Essen Nirgendwo in NRW sind kriminelle Clans stärker als in Essen. Fünf Polizisten, die täglich in diesem Milieu ermitteln, geben exklusive Einblicke in eine Parallelgesellschaft. Sie schildern eine Welt, die sich in keiner Kriminalstatistik finden lässt.