Studien von LKA und OSZE Diese Rollen haben Frauen innerhalb der Clans in NRW

Sie treten meistens gar nicht in Erscheinung und spielen in der öffentlichen Wahrnehmung von kriminellen Clans keine Bedeutung: Frauen. Dennoch beschäftigen sich die nordrhein-westfälischen Sicherheitsbehörden bereits intensiv mit der Stellung des weiblichen Geschlechts innerhalb dieser Familienstrukturen und messen ihnen eine zentrale Rolle zu, wie nun aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervorgeht. Demnach „spielen sie in den Clanstrukturen und ihren kriminellen Aktivitäten eine entscheidende, gleichwohl oft eher verborgene Rolle“, wie es in der Antwort heißt.