Kriminelle Familienstrukturen in NRW Clans bedrohen gezielt Zeugen

Kriminelle arabische Großfamilien geraten im Ruhrgebiet und im Rheinland immer mehr unter Druck der Strafverfolgungsbehörden. Die sogenannten Staatsanwälte vor Ort, die in Duisburg ansässig sind und sich ausschließlich mit der Bekämpfung der Clankriminalität beschäftigen, leiteten im vergangenen Jahr 760 entsprechende Verfahren ein – und damit 170 mehr als im Jahr davor. Dabei nahmen die Ermittler den Kriminellen auch deutlich mehr Geld ab. „Im Jahr 2022 sind in den Dezernaten der Staatsanwälte vor Ort vermögensabschöpfende Maßnahmen in einer Höhe von knapp 3,6 Millionen Euro erfolgt – und damit doppelt so viel wie im Jahr davor“, sagte Felix Bachmann, Sprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg, unserer Redaktion.