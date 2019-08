Maßnahmen zeigen Wirkung : Polizei im Ruhrgebiet sieht Erfolge gegen Clankriminalität

Essen Essen ist nach Berlin und Bremen besonders von der Clankriminalität betroffen. Jetzt vermeldet die Polizei erste Erfolge für die letzten zwölf Monate. Auch die Ausweisung eines Clanchefs zeigt offenbar Wirkung.

Das Landeskriminalamt (LKA) von Nordrhein-Westfalen hatte Mitte Mai das erste Lagebild zur Clankriminalität in dem Bundesland vorgestellt. Demnach sieht die Polizei in NRW 104 Clans mit kriminellen Mitgliedern am Werk. Allein in den Jahren 2016 bis 2018 sollen rund 6500 Verdächtige aus der Szene für mehr als 14 000 Straftaten verantwortlich gewesen sein.