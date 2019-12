Deutschlandweit einmalig : Ermittler in NRW vernetzen sich gegen Clan-Kriminalität

Foto: Christoph Reichwein (crei) 12 Bilder 1300 Polizisten bei Großrazzia gegen Clans in NRW.

Düsseldorf Im Kampf gegen kriminelle Clans haben sich die Sicherheitsbehörden in NRW weiter vernetzt. In der sogenannten Siko Ruhr laufen künftig alle relevanten Informationen zur Clan-Kriminalität in NRW an einer Stelle zusammen.

Siko steht für Sicherheitskooperation. Darin vertreten sind Experten von Polizei, Zollbehörde, Bundespolizei, Finanzverwaltung und Vertreter der von Clans besonders betroffenen Städte wie Duisburg und Essen.