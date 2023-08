An mehreren Standorten in NRW 39 Kinder und Jugendliche in Clan-Aussteigerprogramm

Demnach wird inzwischen an den Standorten Bochum, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg, Oberhausen und Recklinghausen mit den jungen Menschen gearbeitet. Sie sollen als Teil des Programms „Kurve kriegen“ davor bewahrt werden, in kriminelle Clanstrukturen zu geraten. Das Projekt wurde 2020 gestartet. Inzwischen macht es auch in Schweden Schule: Laut LKA wird es dort ab diesem Jahr ein Programm namens „Rätt Kurva“ geben, das sich an NRW orientiert.