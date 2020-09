Ex-Nationalspieler : Christoph Metzelders Anwälte gehen gegen Justiz vor

Gegen den Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder ist Anklage wegen Verbreitung und Besitzes von Kinderpornografie erhoben worden. (Archivbild) Foto: dpa/Oliver Killig

Düsseldorf Die Anwälte von Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder gehen gegen das Düsseldorfer Amtsgericht vor. Sie fordern, dass eine Pressemitteilung zur Anklageerhebung von der Website entfernt wird.

Was bekannt werden darf über die Anklage gegen Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder (39) und was nicht – das wollen dessen Verteidiger jetzt dem Amtsgericht vorschreiben. Eine Mitteilung vom 4. September über die Anklageerhebung wollen die Anwälte per Eilverfahren beim Verwaltungsgericht von der Internet-Seite des Amtsgerichts entfernen lassen. Sie beklagen eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte ihres prominenten Mandanten, auch und gerade durch die Namensnennung in der gerichtlichen Mitteilung.

Zuvor war es den Verteidigern bereits gelungen, eine Erörterung des Ermittlungsstandes gegen Metzelder in einer eigentlich öffentlichen Sitzung des NRW-Landtages am 19. August per einstweiliger Anordnung des Düsseldorfer Verwaltungsgerichts zu stoppen. Die Kammer entschied dazu, dass der Rechtsausschuss des Landtages durch das NRW-Justizministerium über den Sachstand der Ermittlungen gegen den Ex-Nationalspieler informiert werden kann, vorher aber die Vertraulichkeit dieser Informationen beschließt. Dem wurde entsprochen, kein Detail aus dieser Sitzung wurde bekannt – bis vergangene Woche in verschiedenen Medien über die Anklage gegen den 39-Jährigen berichtet wurde.

Demzufolge werden dem Ex-Sportler der Besitz und die Verbreitung kinderpornografischer Schriften in einer Mehrzahl von Fällen vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft hatte sich zum Namen des Beschuldigten und zu den Details der Vorwürfe noch bedeckt gehalten. Parallel berichteten mehrere Medien über die Anklage und nannten dabei auch Metzelders Namen. Im Laufe des gleichen Tages hatte das Amtsgericht unter Namensnennung des 39-Jährigen grobe Auszüge der Anklagevorwürfe gegen ihn verbreitet.