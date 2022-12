Frohes Fest Mehr als 100.000 feiern an Weihnachtstagen in NRW Geburtstag

Rund 107.200 Menschen in Nordrhein-Westfalen haben an den Weihnachtsfeiertagen einen ganz persönlichen Grund zum Feiern: Sie haben am 24., 25. oder 26. Dezember Geburtstag. Dabei sind Geburten an den drei Tagen seltener als im Ganzjahresschnitt, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Im Schnitt der vergangenen 22 Jahre wurden jedes Jahr je Weihnachtstag gut 315 Kinder geboren - der Schnitt der übrigen Kalendertage liegt bei 436 Kindern je Tag.