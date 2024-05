Für den Kurzurlaub aus NRW nach Holland So wird das Wetter an den Küsten am Wochenende

Auch wenn der Himmel über Nordrhein-Westfalen am Dienstag noch wolkenverhangen ist und es vielerorts regnet: Der Feiertag und das kommende Wochenende dürften schön werden. „Es wird an Christi Himmelfahrt zwar nicht ganz wolkenfrei sein, aber wir haben voraussichtlich keine Niederschläge mehr“, sagt eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zudem werde es wärmer: Für NRW werden flächendeckend bis zu 22 Grad erwartet. Auch die Eifel kommt auf 19 Grad. Und so wie am Feiertag wird das Wetter voraussichtlich auch am Wochenende bleiben – mild, trocken und angenehm warm.