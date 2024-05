Prognose für Christi-Himmelfahrts-Wochenende An diesem Tag wird es besonders voll auf den NRW-Autobahnen

Am meisten Geduld müssen Autofahrer laut ADAC-Prognose am Mittwoch von 13 bis 19 Uhr aufbringen, wenn Berufspendler und Kurzurlauber aufeinandertreffen. „Betroffen sind vor allem die Ballungsraum-Autobahnen sowie die Strecken in Richtung Nord- und Ostseeküste und in die Niederlande“, sagt Verkehrsexperte Roman Suthold. In NRW zählte der Tag vor Christi Himmelfahrt 2023 zu den staureichsten Tagen des Jahres (695 Staustunden). Nachmittags gab es auf den Autobahnen zeitweise mehr als 420 Kilometer Stau.