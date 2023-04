Chickenstyle in Bochum So schmeckt der 30-Euro-Döner

Auf den ersten Blick sieht das Chickenstyle in Bochum nahe des Ausgehviertels am Bermudadreieck aus wie ein normaler Dönerladen eben aussieht: Drehspieß hinter der Theke, ein paar einfache Sitzmöglichkeiten und eine beleuchtete Speisekarte über Kopf. Auf dieser Karte findet sich aber ein Gericht, das es so wohl kaum auf die Anzeigetafeln anderer Buden geschafft hätte: Der Wagyu-Döner Japan Style. Der kostet 29,90 Euro und damit ein Vielfaches eines normalen Döners. Die Idee dazu stammt von Inhaber Nuh Dogan, mitgebracht hat er sie von seinen Reisen nach Asien und Südamerika. „Als ich in Argentinien war, habe ich mir als erstes ein echtes argentinisches Steak bestellt – um 10 Uhr morgens“, sagt der 32-Jährige. „Alle haben mich für verrückt gehalten und mich ‚turco loco“ genannt, den verrückten Türken.“ Er war begeistert von der Qualität und dem Geschmack des Fleisches, in Japan habe er dann Wagyu- und Kobe-Fleisch kennen gelernt. Die Faszination blieb.