Leitfaden zum Text-Roboter veröffentlicht Wie ChatGPT an NRW-Schulen genutzt werden soll

Die Arbeit mit Text-Robotern soll an Nordrhein-Westfalens Schulen nicht kategorisch verboten werden. Das geht aus einem Leitfaden zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz (KI) hervor, den das nordrhein-westfälische Schulministerium am Donnerstag in Düsseldorf veröffentlicht hat. Bereits Anfang Februar äußerte sich das NRW-Schulministerium und ein Lehrerverband zum Umgang mit dem Programm ChatGPT.