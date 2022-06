Flug verpasst wegen Chaos am Airport Düsseldorf : Was der Flughafen Betroffenen schreibt und wieso ihnen das nicht ausreicht

Regelmäßig gibt es lange Warteschlangen am Düsseldorfer Flughafen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf In einer Mail bittet der Flughafen ein Ehepaar, das seinen Flug infolge der Warteschlangen nicht bekommen hat, um Verzeihung. Was der Airport in der Mail noch über die Misere schreibt und wen der Flughafen dafür verantwortlich macht.