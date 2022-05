Chaos am Flughafen Köln/Bonn : Warum drei Schwestern aus Uedem ihren Türkeiflug verpassten

Uedem/Köln Eigentlich wollten Angelina Pleuger und ihre beiden Schwestern längst am Strand von Antalya liegen. Doch ihre Maschine hob am Montagmorgen ohne sie ab. Warum die drei jungen Frauen vom Niederrhein nicht mitfliegen durften – und wie es für sie und die anderen Reisenden jetzt weitergeht.

Angelina Pleuger und ihre beiden Schwestern kommen am frühen Montagmorgen um 1.30 Uhr am Flughafen Köln/Bonn an. Die Uedemerinnen wollen für fünf Tage in die Türkei fliegen, nach Antalya. Ihre Maschine soll eigentlich um vier Uhr morgens starten. „Darum sind wir natürlich so früh am Flughafen gewesen. Wir mussten noch einchecken und so weiter“, sagt die 27-Jährige. Doch dann kommt die Information, dass ihre Maschine ohne die drei jungen Frauen fliegen wird. „Plötzlich sagte man uns, der Flug wäre voll. Und wir so: Kann nicht. Wir sind ja noch hier“, sagt sie. Doch die Maschine hebt ohne sie ab.