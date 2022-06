Chaos am Düsseldorfer Flughafen : “Warteschlangen vor dem Feiertag in zwei Himmelsrichtungen“

Die Aufnahme wurde am 15. Juni 2022 um 16.35 Uhr gemacht. Zu sehen sind lange Warteschlangen im Düsseldorfer Flughafen. Foto: RPO/Schwerdtfeger

Düsseldorf Nachdem am Mittwochmorgen am Düsseldorfer Flughafen die befürchteten Warteschlangen ausgeblieben sind, spitzt sich die Lage seit dem Nachmittag wieder zu. Die Menschen stehen in langen Schlangen vor den Kontrollstellen.

Am Mittwochnachmittag ist am Düsseldorfer Flughafen das eingetreten, womit Experten im Vorfeld gerechnet hatten: Seit 16.30 Uhr stehen die Fluggäste am Tag vor Froleichnam wieder an vor den Luftsicherheitskontrollen. „Es ist wirklich extrem voll. Mehr als eine Stunde müssen die Passagiere an Wartezeit extra einplanen“, sagt Verdi-Sekretär Özay Tarim, der die Interessen der Luftsicherheitskontrolleure vertritt. „Die Warteschlangen gehen einmal quer durch die Abflughalle in zwei Himmelsrichtungen“, sagt er.

Nachdem es am Mittwochmorgen vor dem langen Wochenende an den Sicherheitskontrollen noch keine Warteschlangen gegeben hatte, hatte man am Flughafen eigentlich gehofft, dass sich das auch im Tagesverlauf weiter so fortsetzen würde. „Ich bin guter Dinge, dass es heute ruhig bleiben wird. Es war ja im Vorfeld das Schlimmste befürchtet worden“, sagte noch zur Mittagszeit, als es ebenfalls ruhig war am Flughafen, ein Mitarbeiter des Airports im Abflugterminal.

Experten weisen stets daraufhin, dass nie genau vorhergesagt werden könne, wann es genau zu langen Warteschlangen kommen kann – selbst am Vortag sei das nicht möglich. Betroffen sind vor allem die sogenannten Peaks, von denen es zwei am Tag gibt – morgens etwa von vier bis 7 Uhr und am ab dem späten Nachmittag ab etwa 16.30 Uhr bis 20 Uhr. In der Zeit starten die meisten Maschinen, weshalb dann auch das größte Passagieraufkommen herrscht. „Aber man kann auch an den Peaks Glück haben und ohne Wartezeit durch die Kontrollen kommen“, sagt Tarim.

Seit Wochen entstehen insbesondere am Düsseldorfer Flughafen teilweise erhebliche Warteschlangen vor den Kontrollstellen. Der Flughafen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sehen den Grund dafür in der Personalmisere beim zuständigen Sicherheitsunternehmen. Bis zu 100 Kontrollkräfte pro Schicht würden teilweise fehlen, kritisieren sie. Fluggäste müssen sich Experten zufolge deswegen an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn auch mit Blick auf das anstehende verlängerte Wochenende und den Beginn der Sommerferien auf Probleme einstellen.

(csh)