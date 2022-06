Doch es gibt nicht nur Frust, bei den Passagieren, sondern auch mal eine positive Rückmeldung. Hier von Alexa G.:

„Ich muss mal eine Lanze brechen! Wir haben es gerade in 2 Stunden mit Check-In-Schalter und Sicherheitskontrolle geschafft und haben nun 2 Stunden Zeit am Gate. Die Mitarbeiter sind sehr nett und bemüht, lange Warteschleifen zu vermeiden. Dann muss man halt mal zu einem anderen Gate zur Sicherheitskontrolle flitzen. Man kann froh sein, dass die Mitarbeiter da sind, die da sind und sich nicht auch noch krank melden. Sie für ein Chaos verantwortlich zu machen, ist definitiv der falsche Weg! Da muss man dem Management in den Po treten, aber nicht den Mitarbeitern.

Nicht so schön ist der Dreck an den Gates mit ausgelaufenen Flaschen und die völlig überfüllten Mülleimer, aber das ist mir jetzt gerade auch egal, Hauptsache wir können in den Urlaub starten. Wer jetzt noch panische Angst vor Corona hat und sich über fehlende Abstände usw aufregt (berechtigt oder nicht sei dahingestellt), sollte nicht in der Hauptferienzeit in den Urlaub fliegen, sondern mit dem eigenen Auto eine Reise tun oder zuhause bleiben!“