Chaos am Düsseldorfer Airport : Kontrolleure am Flughafen wollen gegen Missstände demonstrieren

Am Flughafen Düsseldorf kommt es regelmäßig zu langen Warteschlangen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Lage am Düsseldorfer Flughafen spitzt sich weiter zu. In der kommenden Woche wollen die Luftsicherheitskontrolleure wegen der Misere an den Kontrollstellen protestieren.

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Luftsicherheitskontrolleure am Düsseldorfer Flughafen zu einer Demonstration in der kommenden Woche auf. „Wir dürfen nicht länger diese Missstände in der Luftsicherheit akzeptieren und müssen uns gemeinsam dagegen wehren“, sagte Verdi-Sekretär Özay Tarim, der sich seit Jahren für die Interessen der Kontrolleure einsetzt. „Sehr vielen Fluggästen stehen leider nach wie vor sehr wenige Sicherheitskräfte gegenüber. Die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten ist aufgrund des Missmanagements des zuständigen privaten Sicherheitsdienstleisters sowie der Bundespolizei sehr stark gefährdet“, so Tarim weiter.

Der genaue Tag und die Uhrzeit der Demonstration steht noch nicht fest; nur dass der Protest im Flughafen-Terminal durchgeführt werden soll. „Genaue Informationen werden wir noch mitteilen“, sagte Tarim. „Fest steht aber, dass der Protest keine Auswirkungen auf die Fluggäste haben wird, weil das Personal nicht während der Arbeitszeit demonstrieren wird.“

Bereits seit einigen Wochen entstehen insbesondere am Düsseldorfer Flughafen teilweise erhebliche Warteschlangen vor den Kontrollstellen. Der Flughafen und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sehen den Grund dafür in der Personalmisere beim zuständigen Sicherheitsunternehmen. Bis zu 100 Kontrollkräfte pro Schicht würden teilweise fehlen, kritisieren sie. Fluggäste müssen sich Experten zufolge deswegen an den Airports Düsseldorf und Köln/Bonn auch in den nächsten Wochen auf Probleme einstellen. Nach Einschätzung der Deutschen Bundespolizeigewerkschaft wird sich die ohnehin schon angespannte Lage bis zum Ferienstart in vier Wochen weiter zuspitzen.