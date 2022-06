8. August 2017 – Chaos am Gepäckband

Lange Warteschlangen an den Serviceschaltern, hunderte Koffer an den Förderbändern und niemand, der darauf achtet, wer welchen an sich nimmt: Dieses Mal sind die Gepäckabfertiger am Flughafen Düsseldorf in den Ferien überfordert. Teilweise stehen nicht abgeholte Gepäckstücke mehrere Tage unbeaufsichtigt an den Bändern im Flughafen. Der Flughafen verweist auf die Fluggesellschaften, die für das Gepäck verantwortlich seien. Bei derzeit 80.000 Fluggästen pro Tag komme es beim ankommenden Gepäck schon mal zu Staus, sagt Flughafensprecher Christian Hinkel damals.