Jetzt offiziell : Technik-Riese bestätigt neue Filiale im Centro Oberhausen

Das Centro in Oberhausen wird bald um eine neue Attraktion reicher: Ein chinesischer Technologieriesen will hier ein neues Ladengeschäft eröffnen. Foto: CentrO Oberhausen

Ein Technik-Riese wird in wenigen Monaten einen neues Geschäft im Centro in Oberhausen eröffnen. Das bestätigte jetzt ein Sprecher des Unternehmens.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Mark Pillmann

Das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen wird bald um eine neue Attraktion reicher werden. Wie ein Sprecher eines chinesischen Technologieriesen jetzt bestätigte, wird der Konzern schon im Mai ein neues Ladengeschäft eröffnen.

Das Geschäft will der chinesische Technologiekonzern Huawei einrichten. Das Unternehmen ist in Deutschland vor allem für seine Smartphones bekannt, stellt unter anderem aber auch Tablets, Laptops und tragbare Digitalspielereien wie Smartwatches her. Der Huawei-Store befindet sich in dem Einkaufszentrum in guter Gesellschaft. Vor Ort betreiben bereits die Technikkonzerne Apple, Dyson und Saturn eine Filiale.

Laut Unternehmenssprecher Frank Bauderer handelt es sich bei dem Ladengeschäft in Oberhausen um einen „Experience Store“. Nach dem „Flagship Store“ in Berlin ist das die zweite Filiale des Unternehmens in Deutschland mit Direktverkauf. „Der Unterschied beider Stores liegt in der Größe und Platzierung“, erklärt Bauderer. „Während der Huawei Flagship Store in Berlin über 400 Quadratmeter Verkaufsfläche bietet und in einem eigenständigen Gebäude ist, ist der Huawei Experience Store der erste Store in einem Einkaufszentrum und misst rund 200 Quadratmeter.“ Die Bau- und Umbauarbeiten im Centro seien bereits abgeschlossen, so das Unternehmen weiter. Die Eröffnung sei für Mai geplant.

Befinden wird sich das künftige Huawei-Geschäft im Erdgeschoss des Centro. Dort sollen Besucher unter anderem den „Smart Office Bereich“ des Unternehmens erkunden können. Außerdem wird es einen Anlaufpunkt für Reparaturen und den Kundenservice geben, sagt Bauderer.Auch seien „spezielle Angebote“ zur Eröffnung des neuen Ladens geplant. Näheres dazu wollte der Unternehmenssprecher aber noch nicht sagen.

Die Eröffnung des neuen Geschäfts in Oberhausen kommt schnell. Erst am 11. März hatte Huawei am Kurfürstendamm in Berlin die erste Filiale in Deutschland in Betrieb genommen. Zuvor gab es nur einen sogenannten „Experience Store“ in Düsseldorf, in dem Kunden die Produkte zwar anfassen, aber nicht kaufen konnten. Die Geschäftseröffnungen in Deutschland sind Teil einer ausgeweiteten Europa-Expansion des Unternehmens. Berlin war nach Barcelona und Paris das dritte Geschäft, dass der Technologieriese in Europa eröffnete.

Dass ausgerechnet Oberhausen und das Centro für das erste Geschäft in Nordrhein-Westfalen ausgesucht wurden, dürfte Branchen-Insider nicht verwundern. Das Einkaufszentrum hat eine lange Geschichte an NRW-Erstlingen, darunter der erste Apple-Store in NRW, eröffnet im September 2010, und der erste Dyson-Store des Ruhrgebiets in 2019.