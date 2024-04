Proteste in Köln und anderen Städten „Ey Puppe! Willst du einsteigen?

Um auf das Problem aufmerksam zu machen, haben sich Frauen in der Stadt New York in den USA etwas einfallen lassen. Sie sammeln solche miesen Sprüche und schreiben sie mit bunter Kreide auf die Straße. Inzwischen gibt es solche Gruppen auch in vielen deutschen Städten, etwa in Berlin, Köln, Stuttgart, Hamburg oder Dortmund. Auf den Straßen steht dort nun zum Beispiel: „Ey Puppe! Willst du einsteigen?“ oder „Du bist hübsch. Schöne lange Haare. Schöne Brüste! Wohin gehst du?“