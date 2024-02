Sturmwarnung Behörden lassen Notunterkünfte im Ruhrgebiet evakuieren

In der Notunterkunft in Castrop-Rauxel seien von 946 dort gemeldeten Flüchtlingen etwa 500 angetroffen worden. Sie seien mit Bussen in die nahe nahegelegene Europahalle gefahren worden, sagte der Sprecher. In der Dorstener Unterkunft seien rund 800 Menschen registriert. Die am Abend Anwesenden seien vorläufig unter anderem in einer Sporthalle und einer Kirche untergekommen.