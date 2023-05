Vorfall in Castrop-Rauxel Mann mit Messer löst SEK-Einsatz aus

Ein Mann mit einem Messer hat am Dienstagabend in Castrop-Rauxel einen SEK-Einsatz ausgelöst. Es habe keine Verletzten gegeben, teilte eine Polizeisprecherin am Mittwoch mit. Die Beamten hätten den „psychisch auffälligen“ Mann aus seiner Wohnung geholt und in eine Klinik gebracht. Er habe sich allein in der Wohnung befunden. Weitere Informationen wurden nicht bekannt gegeben.