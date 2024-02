Rund 30 Tatnachweise Ermittlungen nach Massenschlägerei in Castrop-Rauxel abgeschlossen

Am 15. Juni 2023 waren in der Ruhrgebietsstadt nach einem privaten syrisch-libanesischen Familienstreit am 15. Juni zwei Gruppen beider Nationen unter anderem mit Dachlatten, Baseballschlägern und Messern aufeinander losgegangen. Dabei wurden sieben Menschen verletzt, ein 23 Jahre alter Syrer schwebte nach Messerstichen zunächst in Lebensgefahr und musste notoperiert werden.