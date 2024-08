Laut Rechtsgutachten Das könnte eine Alternative für Castor-Transporte nach Ahaus sein

Laut Bauer kommt der Räumungsverfügung für das bestehende Zwischenlager in Jülich eine zentrale Rolle im aktuellen Verfahren zu. „Sie allein hält den Zeitdruck zur Änderung der aktuellen Aufbewahrungssituation in Jülich aufrecht und ist so das KO-Kriterium für einen wirklich offenen und fachlichen Optionenvergleich.“ Der Grund für die Ausstellung der Räumungsverfügung sei „längst hinfällig“. Denn eine Bodenverflüssigung im Untergrund der Atommüll-Lagerhalle habe im laufenden Verfahren zum Wiedererlangen einer Genehmigung für das bestehende Lager in Jülich ausgeschlossen werden können. Deshalb könne nun eine neue Genehmigung für den Betrieb des Zwischenlagers „in einem überschaubaren Zeitraum“ erfolgen.