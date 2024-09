Verleihung am Weltkindertag Carolin Kebekus wird Patin für WDR-Kinderrechtepreis

Die Komikerin Carolin Kebekus übernimmt die Patenschaft für den WDR-Kinderrechtepreis. Die mit 5.500 Euro dotierte Auszeichnung wird alle zwei Jahre vergeben und am 20. September, dem Weltkindertag, zum 15. Mal verliehen, wie der WDR am Montag in Köln erklärte. Der Preis würdigt Projekte, Personen oder Initiativen aus Nordrhein-Westfalen, die sich vorbildlich für Kinderrechte einsetzen.