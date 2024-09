Selbstversuch bei Messe in Düsseldorf Auf der Suche nach dem Vanlife auf dem Caravan Salon

Ein Wohnmobil soll her, demnächst mal. Für zwei Personen, also nicht zu groß, möglichst alltagstauglich, mit cleveren Details und idealerweise erschwinglich. Einigermaßen geschmackvoll oder zumindest gemütlich wäre auch ganz nett. Praxiserfahrung: Kaum der Rede wert. Und aus grauer Vorzeit. Also zu zweit dorthin, wo die Branche alljährlich demonstriert, was gerade geht in der weiten Welt des Campings, zum mit über 750 Ausstellern auf 250.000 Quadratmetern rekordgroßen Caravan Salon in Düsseldorf. Die Idee: Wer dort nichts Passendes findet, urlaubt besser im Hotel.