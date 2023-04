„Rot für Raser“ Polizei will am Car-Freitag in NRW-Städten verstärkt Kontrollen durchführen

Die Polizei in Recklinghausen will vor allem an einschlägigen Treffpunkten gezielt kontrollieren. „Die Treffpunkte der Szene im Kreis Recklinghausen und in Bottrop sind uns bekannt und auch die jeweiligen Anfahrtswege“, sagte Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen. Beim illegalen Tuning sollten sich Autobesitzer im Klaren sein, dass ihnen neben den Strafen auch die Gutachten, die die Polizei in Auftrag gebe, und die Kosten für den Abschleppdienst in Rechnung gestellt würden. „Und das kann schnell sehr teuer werden.“