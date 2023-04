Saisonstart für die Szene NRW-Polizei nimmt Raser am „Car-Freitag“ besonders ins Visier

Angesichts der Zunahme von tödlichen Unfällen infolge illegaler Autorennen in Nordrhein-Westfalen nimmt die Polizei am Karfreitag die Raser und Autotuner verstärkt ins Visier; der Tag gilt als inoffizieller Feiertag der Szene und wird deshalb auch „Car-Freitag“ genannt. „Tödliche Raserunfälle haben im vergangenen Jahr in Nordrhein-Westfalen einen traurigen Rekord erreicht. Umso mehr hoffe ich, dass am stillen Freitag die Motoren und die Auspuffanlagen der Auto-Tuner nur leise brummen“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). „Die Polizei wird mit konsequenten Verkehrskontrollen ihren Teil dazu beitragen“, kündigte Reul an. Zudem werde sich die NRW-Polizei auch an der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion „Rot für Raser“ am Freitag beteiligen.