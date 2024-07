Landgericht Aachen Captagon-Rekordfund – vier Männer als Drogenhändler angeklagt

Ende 2022 hatten Beamte des Hauptzollamts am Köln/Bonner Flughafen große Mengen der Tabletten gefunden. Und zwar in Paketen nach Bahrain. Auch am Leipziger Flughafen stießen Zollfahnder für das Ausland auf Pakete mit der Droge. Laut Anklage sollen die Drogen für den Transport zur Tarnung in legale Waren verpackt worden sein, unter anderem in Duftkerzen, einen Elektrokamin und einen Raumluftreiniger. Die Tabletten sollen auf diese Weise nach Australien, Saudi-Arabien, Katar und Bahrain verschickt worden sein. In den meisten Fällen sollen die Sendungen aber abgefangen worden sein.