Gesundheitsministerium hat Bedenken NRW will Cannabis-Legalisierung stoppen

Die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Im ersten Schritt sollen Vereine für den privaten Eigenanbau erlaubt werden (Cannabis Social Clubs), im zweiten Schritt soll es Modellregionen geben, in denen Geschäfte Cannabis kommerziell an Erwachsene verkaufen können. Und das stößt bei immer mehr Städten in NRW auf Interesse.