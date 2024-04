Nulltoleranz NRW-Innenministerium drängt auf strengere Cannabis-Grenzwerte im Verkehr

Schätzungen gingen davon aus, dass schon jetzt 50 Prozent der Cannabis-Verschreibungen auf Privatrezepten erfolgt, so der Apothekerverband. Und das, obwohl der Anteil der Privatversicherten in Deutschland nur bei zehn Prozent liegt. Bundesweit seien 2022 etwa 300.000 Cannabis-Rezepte zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen verordnet worden, sagt Thomas Preis. „Ein Gramm Cannabis kostet in der Apotheke etwa 20 Euro.“