Legalisierung von Cannabis-Konsum Diese NRW-Städte wollen Modellregion werden

Die Bundesregierung will den Konsum von Cannabis legalisieren. Im ersten Schritt sollen Vereine für den privaten Eigenanbau erlaubt werden (Cannabis Social Clubs), im zweiten Schritt soll es Modellregionen geben, in denen Geschäfte Cannabis kommerziell an Erwachsene verkaufen können. Und das stößt bei immer mehr Städten in NRW auf Interesse. „Die Bundesstadt Bonn steht dem grundsätzlich positiv gegenüber“, sagte deren Sprecher. Näheres könne man noch nicht sagen, da die Rahmenbedingungen noch unklar seien. Auch die Stadt Düsseldorf schließt eine Beteiligung nicht von vornherein aus: „Für eine fundierte Entscheidung, ob sich die Landeshauptstadt an regionalen Modellvorhaben beteiligt, bedarf es einer klaren Rechtslage“, so die Sprecherin von Düsseldorf. Die bundespolitischen Rahmenbedingungen seien aber noch sehr vage.