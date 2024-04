Cannabis-Legalisierung Keine Toleranz für Kiffer am Steuer!

Seit einer Woche ist in Deutschland der Konsum von Cannabis für Erwachsene legal. Mag Karl Lauterbach es als politischen Erfolg feiern, dies gegen Widerstände durchgesetzt zu haben, so zeigt sich nun, wie handwerklich schlecht die Arbeit des SPD-Politikers und seiner Kabinetts-Kollegen ist. Abgesehen vom grundsätzlichen Fehler, eine gefährliche Droge für Erwachsene zu legalisieren und sie so am Ende auch für Kinder und Jugendliche leichter erreichbar zu machen, resultieren viele Probleme aus der hektischen Umsetzung.