Kiffen im Knast Cannabis bleibt in NRW-Gefängnissen verboten

Cannabis bleibt in den nordrhein-westfälischen Gefängnissen auch nach den neuen gesetzlichen Lockerungen tabu. Laut Justizministerium sind in den Justizvollzugsanstalten über die jeweiligen Hausordnungen „insbesondere die Herstellung, der Besitz, die Weitergabe und der Konsum von Alkohol, Drogen oder sonstigen Rausch- und Betäubungsmitteln verboten“. Daran ändere sich auch durch die Cannabis-Legalisierung nichts, so ein Sprecher auf dpa-Anfrage.