Neue Regeln, Passivrauchen, Wirkung Das sollten Sie zur Cannabis-Legalisierung wissen

Vielerorts stehen sie bereits in den Startlöchern: Ab dem 1. Juli dürfen auch Cannabis-Clubs Pflanzen gemeinschaftlich anbauen und begrenzte Mengen an Vereinsmitglieder abgeben. Dafür braucht es allerdings eine behördliche Erlaubnis. Vorgesehen ist ein Limit von 25 Gramm am Tag und insgesamt 50 Gramm im Monat, für unter 21-Jährige gelten Sonderreglungen. In den Clubs selbst und im Umkreis darf allerdings nicht konsumiert werden.