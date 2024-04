Cannabis-Konsum an weiterführenden Schulen „Das Problem mit Drogen an Schulen ist kein neues“

Seit dem 1. April dürfen Volljährige in Deutschland unter bestimmten Auflagen legal Cannabis konsumieren. Eine der Auflagen besagt, dass rund um Kitas, Schulen und Spielplätzen in einem Radius von 100 Metern nicht geraucht werden darf. Diese Verbotszonen seien nach Andreas Bartsch, dem Präsidenten des NRW-Lehrerverbands, schwer kontrollierbar. „Es ist für Schulen nicht leistbar zu kontrollieren, ob der Abstand von 100 Metern eingehalten wird oder nicht. Das ist ein Riesenproblem.“ Ohnehin müsse man aus Sicht des NRW-Philologenverbands davon ausgehen, dass manche Schülerinnen und Schüler dieses Verbot ignorieren würden. „Tatsächlich ist das Problem mit illegalen Drogen an Schulen kein neues, und es gibt an allen Schulen klare Regeln zum Konsum jeglicher Drogen und bei Missachtung auch entsprechende Sanktionsmöglichkeiten“, sagt Sabine Mistler, Vorsitzende des NRW-Philologenverbands.