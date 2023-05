Geplante Legalisierung Köln will Cannabis-Modellstadt werden

Lauterbach und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) stellten vergangene Woche in Berlin ein Eckpunktepapier vor. Demnach soll der Verkauf von Cannabis in zwei Stufen erfolgen. Zunächst soll nur in „nicht-gewinnorientierten Vereinigungen“, sogenannten Cannabis-Clubs, Cannabis verkauft werden. Für die Abgabe sollen bestimmte Vorgaben gelten. In einem zweiten Schritt soll dann auch die Abgabe der Droge in Fachgeschäften ermöglicht werden – in bestimmten Modellstädten und -regionen. In ausgewählten Städten und Kreisen sollen dann also die Produktion, der Vertrieb sowie der Verkauf von Cannabis in Fachgeschäften ermöglicht werden. Das Projekt ist zunächst auf fünf Jahre befristet und soll wissenschaftlich begleitet werden, um mögliche Folgen für die Gesundheit, aber auch den Schwarzmarkt zu untersuchen.