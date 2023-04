Zehntausende Cannabis-Straftaten in NRW „Zahl der Autofahrer unter Drogeneinfluss wird ins Unermessliche steigen“

Im Zusammenhang mit Cannabis sind im vergangenen Jahr in NRW viele Straftaten begangen worden. So wurden laut Innenministerium allein 217 illegale Cannabis-Plantagen ausgehoben, darunter 30 sogenannte Profiplantagen mit jeweils mindestens 1000 Pflanzen. Die Kategorisierung von Cannabisplantagen erfolgt nach festgelegten bundesweiten Kriterien in den Kategorien „Kleinplantagen“ (20 bis 99 Cannabispflanzen), „Großplantagen“ (100 bis 999 Cannabispflanzen) und „Profiplantagen“ (ab 1000 Cannabispflanzen). In NRW werden darüber hinaus seit 2021 noch sogenannte Miniplantagen (weniger als 20 Cannabispflanzen) erhoben, von denen im vergangenen Jahr zusätzliche 523 entdeckt worden sind. Landesweit stellte die Polizei im vergangenen Jahr in NRW 3224 Kilogramm Cannabis sicher.