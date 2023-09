Dauerkiffen bei Snoop-Dogg-Konzert „Es wurde massiv gegen unsere Hausordnung verstoßen“

Rund 15.000 Fans sahen am Donnerstag Kostenpflichtiger Inhalt in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena den Rapper Snoop Dogg – etliche von ihnen aber möglicherweise leicht benebelt. In der Halle war fast permanent ein starker Marihuana-Duft vernehmbar, viele Besucher ignorierten damit nicht nur das generelle Rauchverbot in der Lanxess-Arena, sondern konsumierten auch illegale Substanzen. Allerdings inszenierte Snoop Dogg sich schon vor Beginn des Konzerts auf der Video-Leinwand als Kiffer hinter den Kulissen und kam mit einem Joint auf die Bühne. Wenn der Künstler so auf der Bühne erscheine, fühlten sich natürlich viele Besucher ermutigt, es ihm gleichzutun, sagt Tomasz Grenke, Pressesprecher der Lanxess-Arena. „In der Folge wurde dann massiv gegen unsere Hausordnung verstoßen.“