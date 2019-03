Kostenerstattung für Patienten: Cannabis als Medizin - Zahl der Anträge steigt weiter in NRW

Düsseldorf Die Droge Cannabis kann bei bestimmten Krankheiten helfen. Seit zwei Jahren sind die Wirkstoffe des Rauschmittels Teil des Leistungskatalogs der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Nachfrage steigt.

Die Anträge auf Kostenerstattung für Cannabis-Arzneimittel nehmen weiter zu. 2019 seien bis Ende Februar in NRW 206 Anträge gestellt worden, berichtete die Krankenkasse Barmer in Düsseldorf aufgrund ihrer Daten. Damit gingen in den ersten beiden Monaten dieses Jahres schon mehr als ein Fünftel der Anträge von 2018 ein. Seit März 2017 können Ärzte ihren Patienten medizinisches Cannabis auf Kosten der Krankenkasse verschreiben. Allerdings prüfen die Kassen in jedem Einzelfall, ob die Kosten für die Droge übernommen werden.