Campingplatz in Lügde Neuanfang nach Missbrauchsskandal

Mit 64 Jahren wagt Dauercamper Detlef Dörr noch mal einen Neuanfang. Sein Haus in Holzminden hat er verkauft, zieht stattdessen für einen Großteil des Jahres in ein modernes Tiny House auf dem Campingplatz in Lügde. Das mit dunkelbraunem Holz verschalte Gebäude hebt sich bewusst ab von den alten Wohnwagen drumherum, denn es steht ebenfalls für einen Neustart. Bundesweit bekannt wurde der Platz 2018 durch einen schweren Missbrauchsfall. Mehrere Männer hatten sich dort über Jahre an Kindern vergangen. Die Täter wurden zwar zu langen Haftstrafen verurteilt, der Ruf des Campingplatzes aber ist seither beschädigt. Ein grundlegender, vom neuen Besitzer Michel Fridez initiierter Umbau soll das nun ändern.