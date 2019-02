Sexueller Missbrauch auf Campingplatz: Landrat sieht bislang kein Versagen des Jugendamtes

Hameln Rund 1000 Mal soll ein Campingplatz-Bewohner im Kreis Lippe vor allem kleine Mädchen missbraucht und gefilmt haben. Warum akzeptierte das Jugendamt diesen Mann als Pflegevater für ein Kindergartenkind? Jetzt äußerte sich der Landrat zu den Vorwürfen.

„Wir haben es mit einem Täter zu tun, der eine perfide Fassade aufgebaut hat“, betonte der SPD-Politiker. So habe es viele soziale Kontakte, Besuche in Freizeiteinrichtungen und Reitstunden für das Mädchen gegeben. Nach außen habe sich das Kind erheblich besser entwickelt als vorher, so dass das Mädchen eingeschult werden konnte.

Ermittelt wird auch gegen die Polizei im Kreis Lippe sowie Jugendämter in den Kreisen Lippe und Hameln-Pyrmont. Hintergrund sind frühere Hinweise auf sexuellen Missbrauch des Pflegekindes. So hatte sich ein Vater aus Bad Pyrmont 2016 als Zeuge an die Polizei gewandt. Auch eine Mitarbeiterin des Jobcenters berichtete, der 56-Jährige habe sich in Bezug auf sein Pflegekind sexuell übergriffig geäußert. Ob diese Hinweise in seiner Behörde ankamen, konnte Landrat Bartels nicht sagen. „Die Akten liegen bei der Staatsanwaltschaft.“ Er kündigte eine umfassende Aufklärung in seinem Jugendamt an. Zudem soll ab Sommer ein Präventionsprogramm in Kitas und Grundschulen starten.