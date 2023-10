Aktuelles Campingplatz-Ranking „Ich will hier nicht mehr weg“

Für Lars Franke und seine Familie war der erste Besuch auf dem Knaus Campingpark Hennesee in Meschede auf jeden Fall nicht der letzte. Drei Tage vor Ort im Wohnmobil reichten für ihn, seine Frau Sabrina sowie die Kinder Jala und Kaja aus, um ein durchweg positives Urteil zu fällen. „Vor allem das beheizte Schwimmbad hat uns überzeugt, aber auch die herrliche Lage“, sagt der 48-Jährige aus Nienburg an der Weser. „Aus unserer Sicht ist das ein Platz im oberen Segment.“ Nutzer-Wertungen wie diese haben dazu beigetragen, dass der Campingpark vom ADAC Nordrhein in diesem Jahr zum beliebtesten Camping-Platz in NRW gekürt wurde. Bundesweit rangiert die Anlage im Sauerland demnach auf Platz 39.