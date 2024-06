Camping in NRW zur EM „300 Engländer und zehn Schweden? Das wäre eher nicht so gut“

In einer Woche ist es soweit: Am 14. Juni eröffnen Deutschland und Schottland die Fußball-Europameisterschaft in München. 20 der 51 Spiele finden in Nordrhein-Westfalen statt. Austragungsorte sind Köln, Düsseldorf, Dortmund und Gelsenkirchen. Die Stadt Köln erwartet allein 200.000 Fans aus England und Schottland. Wer sich jetzt erst auf die Suche nach einer Unterkunft macht, ist spät dran. Ende Mai wurde ein Fan-Camp in Köln – eine geplante Zeltstadt für 500 Fans am Rhein – abgesagt, weil das Wasser zu hoch stand und eine sichere Vorbereitung nicht möglich war.