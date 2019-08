Umsonst und draußen in Düsseldorf : Was Sie auf dem Campfire-Festival erwartet

Der Aufbau vom RP-Zirkuszelt auf dem Campfire am Mittwoch. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf An diesem Wochenende ist vor dem Landtag in Düsseldorf nichts wie sonst: Das Campfire ist wieder in der Stadt, das Festival für Demokratie, Medien und Zukunft am Rhein.

Auf drei Bühnen und in 24 Zelten dreht sich alles um die Zukunft: von 5G bis Klimaschutz, von Migration bis Tiktok. Die Rheinische Post lädt ins Zirkuszelt, unterstützt von Huawei und Co-Gastgeber denkwerk. Themen sind etwa die Zukunft des NRW-Journalismus, die Veränderung von Blaulichtberichterstattung durch soziale Medien und Rassismus im Stadion. Zu den prominenten Gästen gehören unter anderem die neue n-tv-Chefin und frühere „Bild“-Chefredakteurin Tanit Koch, DFB-Vizepräsident Peter Frymuth und NRW-Integrationsstaatssekretärin Serap Güler. Das gesamte Programm im RP-Zirkuszelt finden Sie hier. Für Familien Auch für Kinder gibt es auf dem Campfire einiges zu entdecken: Neben einer Hüpfburg und Maltischen gibt es zum Beispiel Workshops, bei denen Schüler programmieren lernen können. Am Samstagabend gibt es verschiedene Konzerte.

Auch für Kinder gibt es auf dem Campfire einiges zu entdecken: Neben einer Hüpfburg und Maltischen gibt es zum Beispiel Workshops, bei denen Schüler programmieren lernen können. Am Samstagabend gibt es verschiedene Konzerte. Was es kostet Nichts! Das Campfire-Festival ist komplett kostenlos, Sie brauchen keine Eintrittskarte. Kommen Sie einfach vorbei und bringen Sie Freunde und Verwandte mit.