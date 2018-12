"Camp Konrad" in der Eifel: Berüchtigte Ruine von Adenauer-Villa wird im Internet versteigert

Duppach/Eifel Ein 2000 Quadratmeter großes Grundstück in der Eifel wird derzeit auf Ebay versteigert. Der mögliche Käufer übernimmt auch die Ruine einer Luxus-Villa im Rohbau, die einst für Konrad Adenauer gebaut werden sollte.

Das „Camp Konrad“ kommt doch unter den Hammer. Das völlig verfallene Wochenendhaus im Wald des Eifeldörfchens Duppach, zwischen Gerolstein und Prüm gelegen, wird beim Internetauktionshaus Ebay versteigert – allerdings aus rechtlichen Gründen über Umwege. Seinen Namen hat das in den 50er-Jahre erbaute Anwesen, weil es Bundeskanzler Konrad Adenauer von AEG-Chef Friedrich Spennrath zum Geschenk bekommen sollte. Da Grundstücke bei Ebay nicht direkt versteigert werden dürfen, ist dort nur eine Anzeige zu finden, die auf die Versteigerung auf der Internetseite einer Firma aus Solingen hinweist. Die Auktion dort endet am Dienstag, 22. Januar, 17.59 Uhr. Bis Donnerstagabend lag das Höchstgebot bei 5000 Euro.

Vom Duppacher Ortsrand geht man eine halbe Stunde zu dem Bau, links und rechts Viehweiden, dann das Duppacher Maar, Relikt eines Vulkankraters, am Dreisbach entlang, schließlich steigt der Waldweg zu einer 600 Meter hohen Kuppe an, und man steht vor einem Gebäude, mit dem man hier nicht unbedingt gerechnet hat. Der immer noch wuchtige Bau, besser: die Ruine, besteht aus rotem Backstein. Die großzügigen Fensterfluchten haben der Natur bereitwillig Einlass gewährt. Moose und Algen bedecken die Wände, manches Waldtier findet dort Unterschlupf, die Metallträger rosten vor sich hin, der Kamin bröckelt auseinander, die Treppen sind baufällig. Kurz: Betreten auf eigene Gefahr.

600 Quadratmeter Wohnfläche

Die dreistöckige Immobilie mit ihren 600 Quadratmetern Wohnfläche, einem atombombensicheren Keller und einem Hubschrauberlandeplatz auf dem Flachdach sollte ein Präsent des damaligen AEG-Chefs und früheren Regierungsbaurats Friedrich Spennrath an Konrad Adenauer sein. Spennrath leitete den Konzern seit 1947 und war auch Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer Berlin. Kurz: Er war einer der führenden Wirtschaftsmänner der frühen Bundesrepublik. Und auch in Duppach kannte man ihn.

Der Konzern AEG hatte in der Nähe ein großes Jagdrevier gepachtet. Politiker und Wirtschaftsvertreter ließen sich gerne dorthin einladen. Spennrath stellte den Bauantrag am 11. Juli 1955 beim Landratsamt in Prüm. Nur zwölf Tage später hatte er die Baugenehmigung in der Tasche. Das war selbst nach damaligen Maßstäben rekordverdächtig. Im Antrag war vom Bau eines Jagd-, Wochenend- und Gästehauses die Rede. Aber für wen?