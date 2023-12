Dieser Weltrekord wurde aufgestellt So schön war das Weihnachtssingen im BVB-Stadion 2023

Moderiert von 1Live-Spaßkanone Daniel Danger und BVB-Stadionsprecher Norbert „Nobby“ Dickel stimmten sie die Besucher, viele in BVB-typisch schwarz-gelb gekleidet oder mit Fan-Mützen und Schals, in weihnachtliche Stimmung. Insgesamt 24 Songs sangen die über 73.000 Besucher zusammen. „Wir freuen uns auf die 90 Minuten plus Halbzeit, plus Nachspielzeit“, heizte Dickel in seinem BVB-Weihnachtspulli die Singfreunde an.